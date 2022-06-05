Широков считает, что Крыховяк вернётся в «Краснодар» из-за денег

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» из греческого АЕК.

«Возвращение Крыховяка — хорошая новость, потому что краснодарскому клубу нужны опытные игроки. Очевидно, что он делает это из-за денег. Какой дурак даст ему такие суммы в Европе?» — цитирует Широкова Sport24.

По его словам, в «Краснодаре» есть хорошие молодые футболисты и сейчас им нужно по одному опытному игроку в линию.

Напомним, что полузащитник воспользовался новыми правилами ФИФА и приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке. 15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона-2021/22.

Хавбек перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Крыховяк рассказал о реакции руководства «Краснодара» на его желание покинуть клуб.