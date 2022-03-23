Крыховяк рассказал о реакции «Краснодара» на его желание уйти из клуба

Полузащитник греческого АЕК Гжегож Крыховяк рассказал о реакции руководства «Краснодара» на его желание покинуть клуб.

«Как в «Краснодаре» отнеслись к моему решению уйти из клуба? С пониманием. Мне жаль владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Он построил прекрасный футбольный проект, вложив в него много денег, но теперь непонятно, что будет дальше», — цитирует Крыховяка Meczyki.pl.

15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона.

Крыховяк перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

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