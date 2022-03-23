Малафеев: от этого «мира» можно ожидать, что Яшина лишат «Золотого мяча»

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о санкциях в адрес российского спорта.
Малафеев: от этого «мира» можно ожидать, что Яшина лишат «Золотого мяча»
  • © AFP 2022 / FRANCK FIFE

«Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА? Можно ожидать всего от этого спортивного «мира» вплоть до того, что Льва Яшина лишат «Золотого мяча» — это будет дикостью всего спорта в целом», — написал Малафеев в своём Telegram-канале.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Уткин заявил, что самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Салиховой в публичное пространство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить