Малафеев: от этого «мира» можно ожидать, что Яшина лишат «Золотого мяча»

Бывший вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о санкциях в адрес российского спорта.

«Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА? Можно ожидать всего от этого спортивного «мира» вплоть до того, что Льва Яшина лишат «Золотого мяча» — это будет дикостью всего спорта в целом», — написал Малафеев в своём Telegram-канале.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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