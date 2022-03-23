Уткин: самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Салиховой в публичное пространство

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на критику судейства со стороны гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Уткин: самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Салиховой в публичное пространство
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Самым ярким приобретением «Спартака» всё равно безоговорочно остаётся возвращение Заремы Салиховой в общественное пространство. На днях она прекрасным образом отреагировала на слова главы РПЛ Хачатурянца о жёстком приёме Гоцука», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что Салихова раскритиковала судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:1).

В концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

Ранее Карпин сделал замечание Сергееву по поводу лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить