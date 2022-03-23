Уткин: самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Салиховой в публичное пространство
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«Самым ярким приобретением «Спартака» всё равно безоговорочно остаётся возвращение Заремы Салиховой в общественное пространство. На днях она прекрасным образом отреагировала на слова главы РПЛ Хачатурянца о жёстком приёме Гоцука», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Напомним, что Салихова раскритиковала судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:1).
В концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
Ранее Карпин сделал замечание Сергееву по поводу лишнего веса.