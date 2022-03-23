Уткин: самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Салиховой в публичное пространство

Известный спортивный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на критику судейства со стороны гражданской жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Самым ярким приобретением «Спартака» всё равно безоговорочно остаётся возвращение Заремы Салиховой в общественное пространство. На днях она прекрасным образом отреагировала на слова главы РПЛ Хачатурянца о жёстком приёме Гоцука», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что Салихова раскритиковала судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:1).

В концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

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