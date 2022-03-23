Карпин сделал замечание Сергееву по поводу лишнего веса

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лишнем весе форварда санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева.

«Сергееву жировую надо уменьшить. Те ребята, кто уже был в сборной, сохранили требования к себе в плане подготовки», — цитирует Карпина Sport24.

Футболист был вызван в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который проходит в Москве с 21 по 27 марта.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Баринов заявил, что российских спортсменов душат везде, но это на их совести.