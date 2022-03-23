Баринов: нас душат везде, это на их совести

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Не хочу обсуждать отмену стыковых матчей. Вы знаете, как с нами поступают, что о нас говорят. Это на их совести. Нас душат везде», — цитирует Баринова Sport24.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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