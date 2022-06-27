В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

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Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Торпедо» назвали неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ
  • РИА Новости

«Уход Хачатурянца для меня оказался полной неожиданностью. Клубы РПЛ не имели абсолютно никакой информации на этот счёт, хотя ходили разные слухи. Ещё в воскресенье о таком шаге со стороны Ашота Рафаиловича не могли и подумать. Я не знаю, почему он принял такое решение. Он просто попросил об отставке, а клубы поддержали его просьбу», — сказал Маслов в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Хачатурянца с поста президента РПЛ.

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