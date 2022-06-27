Сёмин — об уходе Хачатурянца: вся его работа была в интересах футбола и РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин — об уходе Хачатурянца: вся его работа была в интересах футбола и РПЛ
  • РИА Новости

«Уход Хачатурянца стал для меня большой неожиданностью. Считаю, даже за тот недолгий отрезок времени, что он провёл во главе РПЛ, он проделал большой объём работы. А главное вся его работа была в интересах футбола и премьер-лиги. Он принимал очень грамотные профессиональные решения. Думаю, Ашоту Рафаиловичу следует сказать большое спасибо и дальше уже работать под руководством нового руководителя. Мне сложно судить, поторопился он или нет, покидая свой пост. Это только его выбор», — сказал Сёмин в интервью RT.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Хачатурянца покинуть пост главы РПЛ.

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