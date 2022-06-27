Салихова — об уходе Хачатурянца: он понял, что реанимировать российский футбол невозможно

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она считает, что это решение не слабость и эмоции, а скорее трезвая оценка ситуации. По её словам, Хачатурянц не должен быть в ответе за процессы, которые начал не он.

«Кто бы ни пришёл, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС», — добавила Салихова.

53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на уход Хачатурянца с поста президента РПЛ.