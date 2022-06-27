Сёмин считает, что Алаев заслужил назначение на пост руководителя РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал заслуженным назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин считает, что Алаев заслужил назначение на пост руководителя РПЛ
  • РИА Новости

«Назначение на место Хачатурянца Алаева оцениваю положительно. Это человек — не случайный в футболе. Например, он хорошо проявил себя, когда на временных основаниях возглавлял РФС. Зарекомендовал себя как хороший помощник Александра Дюкова. Потом он поработал на благо развития ФНЛ. Считаю, несмотря на возраст, это очень опытный управленец. Доверие ему оказали неспроста. Алаев этого полностью заслуживает», — сказал Сёмин в интервью RT.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

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