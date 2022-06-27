Дюков не удивлён назначением Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков не удивлён назначением Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ
  • РИА Новости

«Алаев давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он заявил, что теперь клубам РПЛ необходимо избрать нового главу лиги в соответствии с уставом. По его словам, если Алаев получит их поддержку, то покинет пост генерального секретаря РФС и президента ФНЛ.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал данную должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартует 17 июля. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Ранее Дюков прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы РПЛ.

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