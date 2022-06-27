Маслов уверен, что Алаев справится с обязанностями президента РПЛ

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов считает, что Александр Алаев справится с работой на посту исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С Алаевым прекрасно знакомы ещё по работе в ФНЛ. Он уже обладает достаточно солидным опытом. Давайте не забывать, что он не только занимал руководящие посты в РФС и ФНЛ, но и способствовал развитию пляжного футбола в стране. А возраст Александра Александровича меня абсолютно не смущает, ведь я сам возглавил клуб в 26 лет. Доверять человеку — абсолютно нормально. Уверен, он справится со своими обязанностями», — сказал Маслов в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал заслуженным назначение Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.