Маслов уверен, что Алаев справится с обязанностями президента РПЛ
- РИА Новости
«С Алаевым прекрасно знакомы ещё по работе в ФНЛ. Он уже обладает достаточно солидным опытом. Давайте не забывать, что он не только занимал руководящие посты в РФС и ФНЛ, но и способствовал развитию пляжного футбола в стране. А возраст Александра Александровича меня абсолютно не смущает, ведь я сам возглавил клуб в 26 лет. Доверять человеку — абсолютно нормально. Уверен, он справится со своими обязанностями», — сказал Маслов в интервью RT.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал заслуженным назначение Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.