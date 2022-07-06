«Чемпионат»: стало известно как РФС хочет изменить формат Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) планирует изменить формат Кубка России по системе выбывания после двух поражений, которая используется в турнирах по киберспорту.

Новый формат предполагает разделение на два пути — «путь РПЛ» и «путь Первой и Второй лиги», сообщает «Чемпионат».

В «пути РПЛ» 16 команд Российской премьер-лиги разделятся на четыре группы и проведут соревнования в два круга, сыграв шесть матчей на групповом этапе. Команды, занявшие первые два места в группе, пройдут в верхнюю сетку плей-офф, третья попадёт в нижнюю, а четвёртая команда выбывает из турнира.

На первом этапе «пути Первой и Второй лиги» встретятся команды из Второй лиги и одна из Первой, которая определится жребием из числа новичков, они сыграют один матч на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители сыграют по кубковой системе в один матч, и четыре лучшие команды пройдут в нижнюю сетку плей-офф.

Нижняя сетка начнётся с четвертьфинальных матчей. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «пути РПЛ», и лучшие четыре команды «пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки к командам добавится проигравший из верхней. В финале победитель верхней сетки встретится с триумфатором нижней.

Ранее РФС объявил судейскую бригаду на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».