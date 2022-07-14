Алаев сообщил о налаживании работы по оформлению карты болельщика

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что проблема с оформлением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий скоро будет решена.
Алаев сообщил о налаживании работы по оформлению карты болельщика
  • РИА Новости

«У нас был круглый стол с представителями Минцифры и Минспорта, были представители всех 16 клубов. Клубы и болельщики столкнулись с проблемами при оформлении карты болельщика. Многие коллеги не могли загрузить фотографию. Но сейчас всё налаживается», — цитирует Алаева РИА Новости.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.

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