Карпин: из-за Fan ID в РПЛ будет проблема с посещаемостью

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Карпин: из-за Fan ID в РПЛ будет проблема с посещаемостью
  • РИА Новости

«У нас из-за введения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадёт», — цитирует 53-летнего специалиста «РБ Спорт».

По его словам, в Москве болельщики могут приходить на стадионы без Fan ID, а в Ростове вместо 20—30 тыс. придут 5 тыс. человек.

«Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», — сказал Карпин.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.

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