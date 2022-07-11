Жена Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID
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«Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности. Подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на «Госуслугах» почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».
Она также заявила, что система, в которой тренеры РПЛ должны получать карту, так же как и болельщики, очень непонятная.
Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с введением Fan ID для посещения спортивных мероприятий.