Дюков пообещал бонусы болельщикам за оформление Fan ID

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с введением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Дюков пообещал бонусы болельщикам за оформление Fan ID
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим», — цитирует главу РФС «Спорт-Экспресс».

По мнению Дюкова, с введением Fan ID атмосфера на стадионах вряд ли изменится.

«Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это всё будет», — добавил он.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказалась об оформлении Fan ID.





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