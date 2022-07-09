Дюков пообещал бонусы болельщикам за оформление Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с введением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим», — цитирует главу РФС «Спорт-Экспресс».

По мнению Дюкова, с введением Fan ID атмосфера на стадионах вряд ли изменится.

«Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это всё будет», — добавил он.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказалась об оформлении Fan ID.











