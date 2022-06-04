«Формат сложноват, но любопытен для болельщиков»: каким будет новый Кубок РПЛ

Кубок РПЛ в следующем сезоне планируется провести по системе с двойным выбыванием и суперфиналом. Таким образом, у команд, которые неудачно провели групповую стадию, появляется второй шанс побороться за трофей. По мнению бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса, формат «немного сложноват, но любопытен для болельщиков». Кроме того, участие в соревнованиях позволит клубам заработать, это будет первый чисто коммерческий турнир в российском футболе, уверен Геркус.

Кубок Российской премьер-лиги, идея возрождения которого возникла в начале апреля, когда отечественные клубы были отстранены от участия в еврокубках, потихоньку обретает форму. Рабочая группа по организации турнира провела очередное заседание, и в СМИ появились новые подробности проекта. Его утверждение исполкомом РФС намечено на 15 июля. Если руководство союза всё устроит, в следующем сезоне болельщиков ждут новые и необычные соревнования.

Кубок РПЛ планируется выстроить по системе с двойным выбыванием и суперфиналом. Решающий матч рабочая группа предлагает провести между встречами 30-го тура чемпионата России и финалом Кубка страны. Сначала играется стандартный групповой турнир: каждая команда квартета проводит шесть матчей. А дальше начинается самое интересное: два сильнейших клуба проходят в «плей-офф победителей», а слабейшие отправляются в турнир для проигравших.

Во второй части Кубка РПЛ будут параллельно идти две сетки. На каждой из стадий клубы, выбывшие из борьбы в сильнейшей части турнира, опускаются вниз, к более слабым соперникам. В суперфинале встретятся команды, оказавшиеся лучшими в своих плей-офф.

Что касается деталей, то разработчики проекта хотят ограничить представительство московских клубов, включая «Химки», в каждой группе максимум двумя командами. В отличие от Кубка России, планируется ввести дополнительное время — как минимум на стадии суперфинала. Также все клубы поддерживают использование VAR, однако это во многом зависит от финансов, поэтому есть вероятность, что систему запустят только на стадии плей-офф.

Как отметил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, турнир должен понравиться болельщикам, поскольку команде даётся возможность завоевать трофей, даже если она в какой-то момент оступилась.

«Формат, может быть, немного сложноват, но для болельщиков, мне кажется, это будет любопытно, они привыкнут. Поскольку у команд появляется ещё один шанс проявить себя. В целом, думаю, все останутся довольны: игр больше плюс новый турнир с коммерческой подоплёкой. Это не просто товарищеские матчи, а встречи с довольно приличными, существенными суммами призовых», — заявил специалист в интервью RT.

При этом, по словам Геркуса, формат привлекателен не только для топ-клубов, но и для команд из середины турнирной таблицы.

«Они смогут где-то перераспределить свои силы, попробовать выиграть этот турнир — Кубок лиги, поскольку в чемпионате круг претендентов на чемпионство достаточно узкий, а также появится возможность немного заработать», — добавил экс-президент «Локомотива».

Главным матчем турнира станет суперфинал. По словам Геркуса, у этой встречи будет дополнительный призовой фонд за счёт огромной билетной выручки.

«Суперфинал — это последняя игра между победителями нижней и верхней части сетки. Он будет проходить на нейтральном поле. Аналог Суперкубка России? Там нет большого призового фонда, нет таких призовых. Кроме того, у суперфинала будет огромная билетная выручка. Если проводить встречу на стадионе «Лужники» или на «Газпром Арене», это потенциально дополнительные сотни миллионов рублей, что, безусловно, также повлияет на призовой фонд. По сути, Кубок РПЛ — первый чисто коммерческий турнир в истории российского футбола», — подчеркнул функционер.

Поэтому неудивительно, что в ходе заочного голосования сразу 15 из 16 представителей клубов РПЛ поддержали такой формат. И если с тем, как будут играть команды, вопросов теперь уже ни у кого не возникает, то пока не все уверены, что на турнире можно заработать. В частности, свои опасения на заседании исполкома РФС, которое состоялось 24 мая, высказал владелец «Спартака» Леонид Федун. Именно поэтому проект турнира отправили на доработку до 15 июля.

Авторы идеи Кубка лиги в одной из первых версий озвучивали, что смогут привлечь на сезон порядка 2 млрд рублей, а в обновлённых версиях презентации данная цифра выросла до 4 млрд рублей. В первую очередь — за счёт продажи медиаправ, а также заключения контракта с букмекерской компанией.

По словам главы РПЛ Ашота Хачатурянца, такие суммы обусловлены тем, что турнир должен быть в первую очередь финансово привлекательным.

«Нужно, чтобы клубы могли выбирать — концентрироваться на результатах чемпионата или деньгах в Кубке лиги», — приводит слова функционера Sports.ru.

Однако оценка коммерческой составляющей Кубка лиги до сих пор лишь предварительная. И на её основе сложно принимать решение, тем более когда речь идёт о серьёзных финансовых вложениях и со стороны клубов, поскольку на проведение 77 матчей уйдёт порядка 1 млрд рублей. Поэтому, по словам генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, планируется получить мнение независимых экспертов, а также начать вести переговоры с потенциальными спонсорами.

Как отметил специалист, для утверждения Кубка лиги 15 июля проект нужно структурировать.

«У него должны быть финансовая модель, юридическая структура, готовый календарь, правила проведения и регламент соревнований», — объяснил Пивоваров.