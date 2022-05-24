Игнатьев о Кубке лиги: это правильное и важное начинание

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное создание Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игнатьев о Кубке лиги: это правильное и важное начинание
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сегодня ситуация в футболе очень сложная, связано это с тем, что национальные сборные исключены из всех видов игровой деятельности. В связи с этим высвобождается тренировочное и игровое время и эти паузы будут заполнены ответственными играми в кубковых баталиях. Это, на мой взгляд, очень правильное и важное начинание», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Он добавил, что прежде всего нужно исходить из нужд болельщиков.

«Конечно, любители футбола ждут больших ярких игр с квалифицированными игроками. И Кубок лиги, и чемпионат будут представлять собой концентрацию сильнейшего на сегодняшний день футбола. А на солистов, как правило, и ходят болельщики, они готовы платить за это деньги. А за что-то амёбное, что не доставляет удовольствия, они платить не будут», — добавил Игнатьев.

Ранее Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

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