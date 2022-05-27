Терёхин назвал формат Кубка России неправильным

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин считает, что при нынешнем формате Кубка России у команд Российской премьер-лиги (РПЛ) больше шансов на победу, чем у клубов ФНЛ.

«Я бы хотел отметить, что формат Кубка, на мой взгляд, неправильный. Получается, что у команд из высшего дивизиона до финала может быть только один серьёзный соперник, а игры преимущественно дома. Надо возвращаться к старому формату», — приводит слова Терёхина Газета.ru.

По его словам, когда клубы РПЛ приезжали на стадионы команд из низших лиг, в этих городах был настоящий праздник. Он также отметил, что если бы матчи полуфинала прошли бы не в Москве, то результат мог получиться другим.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».