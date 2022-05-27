Сёмин считает, что финал Кубка России будет напряжённым

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
Сёмин считает, что финал Кубка России будет напряжённым
  • РИА Новости

«Это старая конкуренция, старые традиции, громадный интерес всех, полные «Лужники», на которых давно не было болельщиков. Ожидается праздник. Я бы не отдал никому предпочтение», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в последнее время обе команды показывали не самые лучшие результаты. При этом он отметил, что финал будет напряжённым.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал матч между «Спартаком» и «Динамо» финалом десятилетий.

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