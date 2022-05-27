Губерниев назвал матч между «Спартаком» и «Динамо» финалом десятилетий

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
Губерниев назвал матч между «Спартаком» и «Динамо» финалом десятилетий
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Наконец-то мы пришли к финалу, который является финалом десятилетий. Вывеска отменная на матч, билетов нет. Мне звонит огромное количество людей и просит помочь достать билеты. Может, это даже главный матч в сезоне», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Сандро Шварца из «Динамо». 

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