Губерниев назвал матч между «Спартаком» и «Динамо» финалом десятилетий

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Наконец-то мы пришли к финалу, который является финалом десятилетий. Вывеска отменная на матч, билетов нет. Мне звонит огромное количество людей и просит помочь достать билеты. Может, это даже главный матч в сезоне», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Сандро Шварца из «Динамо».