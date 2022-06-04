Геркус — о формате Кубка РПЛ: для болельщиков это будет любопытно

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о формате Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Геркус — о формате Кубка РПЛ: для болельщиков это будет любопытно
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Формат, может быть, немного сложноват, но для болельщиков, мне кажется, это будет любопытно, они привыкнут. Поскольку у команд появляется ещё один шанс проявить себя. В целом, думаю, все останутся довольны: игр больше, плюс новый турнир с коммерческой подоплёкой. Это не просто товарищеские матчи, а встречи с довольно приличными, существенными суммами призовых», — заявил Геркус RT.

По его мнению, команды из средней части турнирной таблицы будут наравне с ведущими клубами претендовать на победу в турнире.

«Они смогут где-то перераспределить свои силы, попробовать выиграть этот турнир — Кубок Лиги, поскольку в чемпионате круг претендентов на чемпионство достаточно узкий, а также появится возможность немного заработать», — сказал Геркус.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером РПЛ.

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