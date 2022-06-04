Газзаев: Семак однозначно лучший тренер года в РПЛ

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газзаев: Семак однозначно лучший тренер года в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Моё мнение: Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив. Четыре раза подряд выиграть чемпионат — это выдающееся достижение. Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но ещё раз хочу подчеркнуть, лучший тренер сезона — Сергей Семак», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что футболисты останутся в «Зените» на следующий сезон

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