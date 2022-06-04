Агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что футболисты останутся в «Зените» на следующий сезон

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщил о намерении бразильцев остаться в петербургском клубе на следующий сезон.

«Они должны остаться в «Зените» на следующий сезон. Им нравится в клубе», — цитирует Гарсию Sport24.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 35 матчей, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. На счету Клаудиньо — десять забитых мячей и пять голевых передач в 31 матче.

Ранее Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон.