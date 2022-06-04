Агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что футболисты останутся в «Зените» на следующий сезон
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«Они должны остаться в «Зените» на следующий сезон. Им нравится в клубе», — цитирует Гарсию Sport24.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 35 матчей, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. На счету Клаудиньо — десять забитых мячей и пять голевых передач в 31 матче.
Ранее Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон.