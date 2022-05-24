Дюков: в течение ближайшего месяца закончим работу по определению формата Кубка РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, в каком формате может пройти Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков: в течение ближайшего месяца закончим работу по определению формата Кубка РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Было принято решение провести следующий сезон в прежнем формате. Примут участие 16 команд, в два круга. Также, если в CAS не удастся выиграть дело, появятся окна, которые было бы правильно заполнить. И РФС рассмотрел предложение организовать и провести ещё один турнир — Кубок РПЛ. Было рассмотрено несколько форматов проведения и принято решение, что идея заслуживает рассмотрения и изучения», — заявил Дюков на пресс-конференции.

По его словам, турнир будет интересен клубам с точки зрения получения дополнительного дохода. Он добавил, что, по предварительной информации от телевизионных вещателей, Кубок должен получиться интересным.  

«В течение ближайшего месяца мы закончим работу по определению формата. Есть несколько вариантов. Будет сформирована финансовая модель, определены спонсоры и телевизионный вещатель. Если будут достигнуты договорённости по Кубку РПЛ, РФС проведёт некую адаптацию Кубка России, будут внесены некоторые изменения по сравнению с предыдущим форматом. Предполагается, будет сформировано 16 групп, в каждой по три команды — ФНЛ, ФНЛ-2 и РПЛ. Дальше уже 1/8 финала. Может, четвертьфиналисты и полуфиналисты будут проводить по два матча между собой. Это один из вариантов. Если Кубок РПЛ не состоится, может быть рассмотрен другой формат Кубка, например в формате ЛЧ-24/25. 36 клубов примут участие по швейцарской системе, дальше уже плей-офф», — добавил Дюков.

Ранее Дюков рассказал о решении сохранить действующий формат РПЛ.

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