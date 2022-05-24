Дюков: большинство клубов приняли решение сохранить текущий формат

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о решении сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рабочая группа была создана и рассматривала различные форматы. Но большинство клубов приняли решение сохранить текущий формат», — заявил Дюков на пресс-конференции.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.