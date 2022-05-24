Уткин: позиция Федуна в том, что проект Кубка РПЛ ещё сырой

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разве Федун выступил против создания Кубка лиги? Он, конечно, не дал комментарий на выходе с исполкома, но в тех же новостях, где говорится, что он против, расшифровано: он сомневается, что найдут деньги. То есть позиция Федуна в том, что проект сырой», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он считает, что это правильная позиция, если на сегодняшний день нет подтверждённого бюджета. По его словам, Федун выступил против принятия недоработанного проекта, а не самого Кубка.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Федун выступил против введения Кубка РПЛ.