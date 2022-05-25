Пивоваров подвёл итоги первого заседания рабочей группы по Кубку РПЛ

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что обсуждалось на первом заседании рабочей группы по работе с Кубком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пивоваров подвёл итоги первого заседания рабочей группы по Кубку РПЛ
  • РИА Новости

«Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы», — цитирует Пивоварова Sport24.

По его словам, направления работы были разделены на четыре блока: спортивная составляющая, бренд и айдентика турнира, спонсорское направление и структурирование. Он также отметил, что для каждой группы выбраны ответственные и дальнейшая работа над кубком будет проходить в более узких подгруппах по направлениям.

Пивоваров отметил, что к рабочей команде в будущем смогут подключиться представители клубов, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.

24 мая состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат чемпионата России с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном создании Кубка РПЛ.

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