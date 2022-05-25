Пивоваров подвёл итоги первого заседания рабочей группы по Кубку РПЛ
- РИА Новости
«Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы», — цитирует Пивоварова Sport24.
По его словам, направления работы были разделены на четыре блока: спортивная составляющая, бренд и айдентика турнира, спонсорское направление и структурирование. Он также отметил, что для каждой группы выбраны ответственные и дальнейшая работа над кубком будет проходить в более узких подгруппах по направлениям.
Пивоваров отметил, что к рабочей команде в будущем смогут подключиться представители клубов, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.
24 мая состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат чемпионата России с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.
Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном создании Кубка РПЛ.