Пивоваров подвёл итоги первого заседания рабочей группы по Кубку РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что обсуждалось на первом заседании рабочей группы по работе с Кубком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главной нашей целью было согласовать «дорожную карту» и определить, как наиболее эффективно использовать компетенции членов рабочей группы», — цитирует Пивоварова Sport24.

По его словам, направления работы были разделены на четыре блока: спортивная составляющая, бренд и айдентика турнира, спонсорское направление и структурирование. Он также отметил, что для каждой группы выбраны ответственные и дальнейшая работа над кубком будет проходить в более узких подгруппах по направлениям.

Пивоваров отметил, что к рабочей команде в будущем смогут подключиться представители клубов, которые поднимутся в РПЛ из ФНЛ.

24 мая состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат чемпионата России с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном создании Кубка РПЛ.