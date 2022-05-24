Созин считает, что в России создадут дополнительный футбольный турнир
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«Новый турнир или Кубок будет коррелировать по датам с еврокубками. А как он будет называться — без разницы. Главное — сохранить интенсивность игр, это будет сделано», — цитирует Созина «Чемпионат».
По его словам, российские клубы не останутся без матчей в условиях отстранения от еврокубков.
2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал о создании Кубка РПЛ.