Созин считает, что в России создадут дополнительный футбольный турнир

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о возможном создании Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Новый турнир или Кубок будет коррелировать по датам с еврокубками. А как он будет называться — без разницы. Главное — сохранить интенсивность игр, это будет сделано», — цитирует Созина «Чемпионат».

По его словам, российские клубы не останутся без матчей в условиях отстранения от еврокубков.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал о создании Кубка РПЛ.