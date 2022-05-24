Дюков назвал инициаторов создания Кубка РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о создании Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков назвал инициаторов создания Кубка РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Инициатором и автором Кубка РПЛ являются ряд клубов и РПЛ. Они сказали, что есть интерес со стороны спонсоров, но я не видел никаких документов, поэтому ничего не могу сказать. Могу сказать только по ТВ, говорил с Матчем, они сказали, что для них наиболее привлекательным является создание Кубка РПЛ. Но нужно ещё провести дополнительную работу и переговоры», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков рассказал о финансировании молодёжного футбола.

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