Дюков назвал инициаторов создания Кубка РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о создании Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Инициатором и автором Кубка РПЛ являются ряд клубов и РПЛ. Они сказали, что есть интерес со стороны спонсоров, но я не видел никаких документов, поэтому ничего не могу сказать. Могу сказать только по ТВ, говорил с Матчем, они сказали, что для них наиболее привлекательным является создание Кубка РПЛ. Но нужно ещё провести дополнительную работу и переговоры», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков рассказал о финансировании молодёжного футбола.