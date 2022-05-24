Дюков пообещал сохранить финансирование детско-юношеского футбола

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о финансировании молодёжного футбола.
Дюков пообещал сохранить финансирование детско-юношеского футбола
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«Есть несколько сценариев: базовый, оптимистичный и консервативный. Во всех — сокращение. Бюджет сбалансированный. Важно сохранить финансирование программ — ЮФЛ, молодёжное первенство, футбол в школах, увеличим количество школ. Обеспечиваем их инвентарём. Сохраним финансирование детско-юношеского футбола и стараемся оказать помощь академиям. 35 школ и академий получили 1,5 млрд рублей», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков прокомментировал ситуацию с Кубком РПЛ.

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