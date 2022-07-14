Алаев — об отказе от Кубка РПЛ: хотелось бы сохранить все финансовые ожидания

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.

«Мы обсудили все коммерческие наработки, завтра всё отправим в РФС. Хотелось бы РПЛ сохранить все финансовые ожидания. Сложная задача, но будем реализовывать. Уверен, что турнир будет интересен с точки зрения вещания и коммерции», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Кубок России сезона-2022/23 пройдёт с использованием формата Кубка РПЛ.

Представители РПЛ создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном создании Кубка лиги.