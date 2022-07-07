В РФС рассматривают вариант объединения Кубка РПЛ и Кубка России

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о вариантах проведения Кубка РПЛ и Кубка страны.

«Могу сказать, что в РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата Кубка России, один из вариантов — смешение Кубка лиги и Кубка России по системе, когда участник выбывает из турнира после двух поражений», — цитирует Алаева ТАСС.

Он дал понять, что не против проведения Кубка лиги. Алаев подчеркнул, что любой формат, который принесёт дополнительную практику клубам, он поддержит.

«У любого проекта есть нюансы и сложности, все ли клубы потянут столько игр, много сложностей с логистикой, с глубиной составов команд», — добавил Алаев.

По его словам, конкретного предложения от вещателя пока нет, также есть вопросы согласования с Министерством спорта.

Рабочая группа по созданию Кубка РПЛ была сформирована 23 марта. 24 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) поручил доработать проект турнира.

Ранее сообщалось, что Алаев покинул пост президента ФНЛ.











