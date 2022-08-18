Слухи об увольнении тренера соперников и похвала Акинфеева: как «Амкал» и 2DROTS произвели фурор на Кубке России

Победа «Амкала» в Кубке России вызвала невероятный резонанс в футбольном сообществе. В СМИ даже появилась новость об отставке главного тренера проигравшей команды Дениса Лопатина. Однако генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев опроверг данную информацию. В свою очередь, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев похвалил футболистов из Медиалиги за хорошую игру и отметил, что подобные истории мотивируют людей идти к своей цели. Остался доволен увиденным и глава РПЛ Александр Алаев. Он обратил внимание на огненный контент, который был создан по итогам этих встреч. Поддержали начинание коллег и 2DROTS. Они в первом матче турнира оказались сильнее команды «Чертаново».

Ещё несколько месяцев назад о Медиалиге в профессиональных кругах говорили шутя и с лёгким пренебрежением. Так, после товарищеского матча «Динамо» и «Амкала», на который пришли 15 тыс. зрителей, голкипер бело-голубых Игорь Лещук назвал новое явление «пародией на футбол». А руководители РПЛ и РФС, напротив, задумались, не в этом ли будущее и потенциальное развитие вида спорта в стране.

Конечно, речь идёт в первую очередь о новой подаче контента для разных слоёв аудитории, как выразился накануне новый глава лиги Александр Алаев. Профессиональные клубы зачастую любят закрываться на базе, не общаются с прессой и зацикливаются на результате, поскольку от этого зависит финансовое благополучие.

В Медиалигу также входят бывшие футболисты, но вместе с ними играют актёры, певцы, блогеры. В этом году добавятся бойцы смешанных единоборств под руководством Александра Мостового, уже тренируется Евгений Плющенко, скоро к какой-то из команд присоединится Александр Емельяненко. Уж эти люди точно знают, как делать шоу, которое будет привлекать обычных зрителей, не увлекающихся спортом.

Поэтому включение финалистов прошлого сезона турнира — «Амкала» и 2DROTS — в состав участников Кубка России со стороны руководства РФС выглядело как эксперимент с точки зрения PR-технологий. Причём не имеющий имиджевых и иных рисков. Максимум, что могло произойти, — любительские клубы вылетели бы в первом раунде соревнований. Однако этого не случилось.

Хот-дог на разминке и интервью во время игры

В первую очередь стоит обратить внимание на сам матч «Амкала», перед началом которого и во время него происходили вещи, несовместимые с классическим восприятием футбола. Так, запасной голкипер «Амкала» Фёдор Маслов ходил по полю на разминке с хот-догом, который ему подарили. Болельщики увидели в этом отсыл к истории с вратарём «Саттон Юнайтед» Уэйном Шоу, который ел пирог прямо во время кубковой игры с «Арсеналом». Тогда руководство АПЛ выходку спортсмена не оценило: дисквалифицировало на два месяца и выписало штраф.

Маслов сначала растерялся и не знал, что делать с хот-догом, но потом решился всё-таки его попробовать и даже оценил вкус, а после у скамейки запасных поделился ожиданиями от матча.

«Настрой суперский. Это тот случай, когда нервничать больше должны ребята из «Зоркого». Если они не выиграют, к ним будут вопросы», — отметил голкипер.

Интервью у футболистов, к слову, можно было брать прямо во время матча. Те, кто разминался, спокойно делились мнением в режиме онлайн. А один из журналистов даже докричался до вратаря команды из Красногорска, попросив его прокомментировать спорный эпизод с пенальти. При этом на игру 1/256 Кубка России в итоге приехали все ведущие спортивные СМИ страны.

Ну а после победы на поле также творилось нечто невероятное. Как будто команда победила в финале Лиги чемпионов или другого крупного турнира. Нападающий «Амкала», воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин, который в своё время выигрывал юношеский чемпионат Европы, признался, что в этот раз испытывал куда более сильные эмоции. Что уж говорить об остальных. Так, Никита Куриленко, он же Финито, назвал всё происходящее сказкой.

«Четыре года назад, когда мы просто собрались на коробке, мы просто играли. По итогу это всё вылилось в то, что мы имеем сейчас: моя фамилия на Transfermarkt… Мне 29 лет, человек, который футболом занимался четыре-пять лет в школе. У меня это не укладывается в голове. Это что-то сюрреалистическое, невероятное, невозможное, но это происходит со мной. Жизнь — лучший сценарист. Лучше не придумаешь, шок. Ждём «Амкал» в Football Manager», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Не до смеха было футболистам и тренерскому штабу «Зоркого». Они, похоже, недооценили соперника, хотя сами только недавно выступали в любительской лиге. Как рассказал голкипер «Амкала» Александр Маменко, отразивший два пенальти, он в своё время пробовал попасть в клуб из Красногорска, однако вратаря не взяли с формулировкой: «Нам не нужны блогеры».

На следующий день после поражения появилась информация об отставке главного тренера «Зоркого» Дениса Лопатина. Именно в статусе уволенного специалиста он даже дал интервью, в котором с уважением говорил о сопернике.

«Это не блогеры, а футболисты, которым не дали шанс или которые закончили играть. Любой человек может стать блогером, но не каждый блогер может стать футболистом. Это абсолютно футбольная команда. Но говорю так не в своё оправдание. Мы обязаны были обыгрывать их, но уступили. И в поражениях всегда виноват тренер», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Однако в «Зорком» отставку не подтвердили. По словам генерального директора команды Алексея Алексеева, всё это фантазии футболистов «Амкала».

«На данный момент решение по отставке не принято. Нужно сделать определённые выводы после игры. Это говорят блогеры, которые где-то собирают слухи, что-то услышали. Они этим и живут», — сказал специалист.

«Огненный контент для СМИ»

Одним из первых поздравил «Амкал» с победой Алаев, который был одним из инициаторов приглашения команд Медиалиги в Кубок России.

«Матч с «Зорким» продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт. Первый шаг навстречу новой аудитории. «Амкал» поздравляю с историческим достижением. Очень приятно, что любители футбола и СМИ обратили внимание на столь раннюю стадию старейшего Кубка России», — отметил специалист.

Высказался о победе «Амкала» и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который очень редко даёт интервью. Вратарь признался, что такие победы мотивируют людей на реализацию своей мечты.

«Кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря — сделал ключевой сейв. Женский футбол — то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», — заявил армеец.

Более взвешенно к происходящему отнёсся комментатор Василий Уткин. Он объяснил привлекательность команд Медиалиги их открытостью. Однако, по мнению журналиста, это не будет давать долгоиграющий эффект.

«Сейчас в нашем обществе, и в частности в футболе, большое количество ограничений, масса из них — на контакт за пределами клуба. Нужно обязательно согласовывать интервью с пресс-службой и мное другое. Здесь такого нет. Я думаю, что это работает на нормальную популярность, но само по себе не является долгоиграющим эффектом… Как бы то ни было, но люди хотят смотреть в первую очередь качественный футбол. Медиалига вполне может выйти на этот уровень. Но одним хайпом здесь не обойтись. Думаю, что организаторы МФЛ всё это прекрасно понимают», — приводит слова Уткина издание «На спорте».

Агента Дмитрия Селюка, в свою очередь, смущает то, что вместе с Медиалигой в Кубок России могут прийти и договорные матчи.

«Блогерские команды в Кубке России — обесценивание профессионального футбола? Они вылетят на ранних стадиях, так что какая разница. Другое дело, что многие эти команды содержат беттинговые конторы. Поэтому не будет новинкой, если с участием этих команд пройдёт очень много договорных матчей. Другой вопрос, что уровень футбола во Второй лиге настолько низкий, что и блогеры, укрепившись одним-двумя нормальными футболистами, будут ничем не хуже», — заявил специалист.

Поздравило «Амкал» с выходом в следующую стадию турнира и московское «Динамо». «Подготовили парней в межсезонье», — сказано в сообщении клуба в Telegram-канале. Кто знает, не будь того матча с участием Александра Овечкина, возможно, болельщики не увидели бы и этой фееричной победы.

«Отдали все силы»

После победы «Амкала» особое внимание было приковано и ко второй команде Медиалиги — 2DROTS, которая встречалась с коллективом «Чертаново». Этот матч проходил на «Арене Химки» и поразил своей посещаемостью. Такое количество зрителей не всегда увидишь на матчах РПЛ. Конечно же, блогеры не могли ударить в грязь лицом перед своими фанатами и показали отличную игру, забив сразу три безответных мяча.

Эмоциям, как и в случае с «Амкалом», после встречи не было предела. Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв признался, что не верил в подобный результат.

«Мы сделали это! Отдали все силы на поле. Каждый игрок, который был у нас на скамейке и трибунах, просто умирал, чтобы сделать результат. В первую очередь мы семья. Я никогда не устану повторять, что 2DROTS — команда топ-1! «Чертаново» удивило! Я готовился, отсмотрел семь последних игр, представлял от каждого игрока «Чертаново», что он может сделать. В первом тайме мы анализировали соперника, а во втором выходишь — и делаешь результат налегке», — сказал Сычёв.

В шоке от результата матча остался бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. По его мнению, блогеры не должны обыгрывать молодёжь. Это говорит о низком уровне развития футбола в стране.

«У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодёжь. Все кричали, что у нас футбол развивается, а где? Не стыдно? Просто позор. Молодёжь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа. Я ни в коем случае не умаляю заслуг «Амкала» и 2DROTS. Я поздравляю ребят. Но все отмечали школу «Чертаново», кричали, что у них такая перспективная молодёжь, сказки рассказывали, лапшу на уши вешали. А тут их блогеры 3:0 размазывают», — возмутил Канчельскис.

Глава Медиалиги Николай Осипов, в свою очередь, объяснил успех команд недонастроем соперников.

«Просто думают, кто там — «Амкал», 2DROTS? Сейчас выйдем на одной ноге». Думаю, в этом дело. Но отношение к медийному футболу меняется. Оно будет более агрессивное. Особенно в футболе профессиональном, поскольку вас где-то кто-то обыграл. Конечно, хотелось, чтобы отношение было положительным. Ребята молодцы, стараются, снимают какие-то истории, клипы. Их надо похвалить, что при этом они ещё в футбол круто играют», — приводит слова Осипова «Спорт-Экспресс».