Диалог с фанатами, привлечение молодёжи и интеграция Крыма: какие задачи ставит перед собой новый президент РПЛ Алаев

Александр Алаев избран президентом Российской премьер-лиги. Он сменил на посту ушедшего в отставку Ашота Хачатурянца и теперь на протяжении пяти лет будет заниматься развитием лиги. По словам нового главы РПЛ, его основной задачей в ближайшее время станет возвращение на трибуны болельщиков, которые бойкотируют введение Fan ID. Он собирается увеличить аудиторию турнира за счёт открытости и привлечения молодой аудитории. Также в планах функционера — ведение диалога с ФИФА и УЕФА по интеграции Крыма в отечественный футбол.

«Нужен диалог с болельщиками»

На очередном собрании РПЛ, состоявшемся 16 августа, новым президентом организации на пять лет избран Александр Алаев. Специалист был единственным кандидатом, и голосование руководителей футбольных клубов можно назвать формальностью. Тем не менее теперь бывший глава ФНЛ официально вступил в должность, без приставки «и. о.», а также озвучил те задачи, которые ставит перед собой на ближайшее будущее.

Одной из главных проблем лиги на сегодняшний день, по его мнению, является посещаемость матчей. Из-за введения Fan ID она резко упала в новом сезоне, хотя пока паспорт болельщика нужен только в пяти городах: Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. На других аренах систему планируют внедрять позже.

По словам Алаева, нужно наладить диалог и найти компромисс с болельщиками, выслушать их пожелания и предложения. Большие надежды президент РПЛ связывает с круглым столом на данную тему, который должен пройти в Государственной думе. По предварительным данным, он состоится во второй половине сентября.

«Возвращение болельщиков на трибуны — главная и оперативная задача. Мы знаем, закон не обсуждают, его надо реализовать. Ведётся работа по улучшению технической части. Несмотря на все усилия органов федеральной власти, к сожалению, вы видели посещаемость матчей. Значит, людей что-то не устраивает. Значит, они не понимают, как этот механизм может быть комфортным… Я буду разговаривать со всеми представителями фанатского движения», — сказал Алаев.

Глава РПЛ заявил, что пока рано говорить о потерях клубов из-за Fan ID, поскольку сыграно мало матчей и нужно смотреть на динамику по итогам нескольких туров. Однако прогнозы на осень по посещаемости у лиги не самые оптимистичные. При этом Алаеву не хотелось бы тратить много времени на возвращение болельщиков на стадионы, поскольку в планах у РПЛ более глобальная задача — привлечение новой аудитории. В частности, молодёжи.

«Я хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для всех слоёв населения. Наша задача — привлечь новую аудиторию. Не только в дни матчей, но и во все другие… Есть пример Медиалиги, где молодая аудитория. Им нужен другой контент, мы хотим привлечь подобную аудиторию. Думаю, РПЛ пришло время меняться. Скоро вы увидите плоды работы с нашими спонсорами», — пообещал Алаев.

«Вопрос изменения формата актуален всегда»

В надежде в том числе привлечь новую аудиторию в Кубке России появились два клуба Медиалиги. И, по мнению главы РПЛ, уже есть позитивные моменты от их участия в турнире, поскольку ранее матчи 1/256 финала никто не обсуждал.

«Посмотрим на посещаемость, спортивный результат, рейтинги, цифры. И сделаем выводы. Футбольный «Дом-2»? Меня это не смущает. Я не слежу за Медиалигой на YouTube. Был на стадионе, смотрел соревнования. Конечно, я против того, что там ругаются матом. Но когда я был на стадионе, мне понравилась идея с приглашением этих команд. Мне интересно это как спортивное зрелище и антураж», — сказал функционер.

Для достижения поставленных целей по увеличению аудитории президент РПЛ готов пересмотреть и взаимодействие руководителей лиги с журналистами. В частности, формат проведения собрания клубов.

«Когда мы открыты, можем работать с аудиторией. Я могу говорить на все темы, в том числе и острые», — добавил специалист.

Однако в то же время в РПЛ понимают, что стремление работать со зрителями и искать новые решения по контенту не должно никак влиять на организацию самого турнира. Как отметил Алаев, на сегодняшний день 16 команд в РПЛ и Кубок России по новой схеме — оптимальный вариант, однако исключать изменений в будущем нельзя.

«Теперь наша задача — смотреть и реагировать. У команд увеличилось количество матчей, есть проблемы с логистикой. Если следующий сезон мы начнём с еврокубками, то будем разговаривать об изменении формата», — отметил президент лиги.

Алаев также признался, что к Кубку России в этом году был повышенный интерес со стороны спонсоров. Главным партнёром хотел стать «Яндекс», однако в итоге принято решение в пользу «Матч ТВ». Тем не менее теперь перед РПЛ и Первой лигой стоит задача сохранить компанию как альтернативного вещателя.

«Могли остаться без VAR»

Большое внимание специалист уделил вопросам судейства. По его словам, арбитры должны прибавлять каждый день. При этом в их работе также нужно добиваться большей открытости.

«Я имею возможность слушать переговоры во время работы VAR. Если мы сумеем оперативно выпускать их и публиковать — это будет хорошей возможностью объяснить принятые решения. Мы видели подобный пример после матча за Суперкубок», — объяснил Алаев.

Также глава РПЛ уверен, что в ближайшее время наладится работа и самой системы VAR, в которой из-за смены подрядчика на отечественного пока отсутствуют офсайдные линии.

«С последними событиями мы оказались перед фактом, когда компания Hawkeye просто уведомила нас о прекращении сотрудничества. Мы просили о компромиссе — перезапустить систему с другим подрядчиком, они нас не услышали. Забрали всё оборудование, персонал и уехали. VAR — высокотехнологичная система, и компаний не так много. Большинство их них — европейские. Вариантов посотрудничать нет, все отказались», — заявил президент лиги.

Но в любом случае даже отечественная VAR, по словам Алаева, лучше, чем ничего. А РПЛ могла вовсе остаться без системы видеопомощи арбитрам.

«Интеграция Крыма неизбежна»

Не мог обойти стороной президент РПЛ и ещё один глобальный вопрос, который в последнее время всё чаще поднимается чиновниками, — о футболе в Крыму. Алаев раскритиковал ФИФА и УЕФА. Функционер заявил, что именно эти организации должны были заниматься развитием вида спорта на полуострове, однако за восемь лет так ничего и не сделали. И теперь пришло время исправлять ситуацию российским министерствам и ведомствам.

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«Мы вели диалог и были близки к определённым решениям, интеграции детского футбола. 24 февраля диалог закончился, но недавно снова возобновился на неофициальном уровне. Главная задача на ближайшее время — интеграция и развитие детско-юношеского спорта в Крыму, обучение тренеров, реализация проектов. ФИФА и УЕФА услышали эту позицию. Но нам важно не сжигать мосты, не ставить ультиматумы. Прекращение диалога с ФИФА и УЕФА будет означать большие изменения для РФС, игроков и всех клубов», — объяснил Алаев.

Как подчеркнул глава РПЛ, «интеграция Крыма в российский футбол неизбежна». Однако специалист настаивает, что пока нет смысла говорить о вступлении клубов в РФС. Для начала надо развивать вид спорта в регионе.

«Принять или не принять — это слишком узко. Там должен развиваться футбол, должны играть дети, должны появляться тренеры. Реализация этого механизма может быть разная», — добавил специалист.

В целом же, как видно из речи Алаева, в ближайшее время ему предстоит найти множество компромиссов как внутри страны, так и на международной арене.