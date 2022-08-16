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Алаев — об увольнении Юрана из «Химок»: запутался в слухах

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Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
Алаев — об увольнении Юрана из «Химок»: запутался в слухах
  • РИА Новости

«Я запутался в этом количестве слухов. Расставание с тренером, который добился результата, выглядит странно. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Слухи комментировать не буду», — цитирует Алаева РИА Новости.

Специалист и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.

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