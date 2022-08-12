Шанс выйти из тени: сможет ли Бакаев закрепиться в основе «Зенита» в отсутствие Клаудиньо

«Зенит» с серьёзными потерями подходит к важному матчу с ЦСКА в пятом туре РПЛ. Из-за дисквалификации встречу пропустит основной голкипер Даниил Одоевский, а из-за травм не сыграют полузащитник сборной России Далер Кузяев и лучший футболист прошедшего сезона Клаудиньо. При этом в отсутствие бразильца шанс проявить себя может получить Зелимхан Бакаев, после перехода из «Спартака» ни разу не попадавший в стартовый состав петербуржцев.

Зелимхан Бакаев вряд ли может быть доволен тем, как для него складывается начало карьеры в «Зените». После перехода в стан шестикратного чемпиона России экс-полузащитник «Спартака» ни разу не попал в основной состав, а возможность проявить себя получал уже по ходу второго тайма. В среднем он проводил на поле по 21 минуте за матч и сумел отметиться результативными действиями лишь в ходе разгрома «Локомотива». И если бы все конкуренты были в строю, для появления хавбека в старте петербуржцев на важную встречу с ЦСКА не было бы никаких предпосылок. Однако всё изменила травма Клаудиньо, выбывшего на 4-5 недель из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

Решение Бакаева перейти в «Зенит» изначально вызывало немало скепсиса. Безусловно, его талант и высокий уровень мастерства никто не подвергал сомнению, но при этом было сложно представить, кого именно он способен вытеснить из основы. В прошлом сезоне фланги полузащиты были плотно заняты бразильцами Малкомом и Клаудиньо — системообразующими футболистами, определяющими игру коллектива в нападении. Первый по-прежнему остаётся самым звёздным и дорогостоящим представителем команды, а второй входит в число сильнейших исполнителей Премьер-лиги. В завершившемся чемпионате экс-хавбек «Брагантино» настолько впечатлил болельщиков и экспертов, что обошёл в голосовании Гамида Агаларова с Вильмаром Барриосом и был признан лучшим в РПЛ.

Тем не менее, с уходом Артёма Дзюбы и отъездом Юри Алберто перспективы Бакаева заметно улучшились. Эти события если не спровоцировали, то ускорили процесс перехода на схему 4-3-3, в которой Клаудиньо отошёл немного глубже — на левый край полузащиты, а Малком стал правым вингером. В результате освободилась позиция на противоположном фланге нападения — относительно удобная для Зелимхана. Хотя он и привык играть справа, но по ходу карьеры нередко появлялся и на другой бровке. Причём был практически так же продуктивен.

Однако Семак рассудил иначе и сделал ставку на «проверенного бойца». Вакантное место занял Андрей Мостовой и практически сходу отблагодарил тренера за доверие. Во встрече с «Крыльями Советов» он отметился дублем и заработал 8,1 балла по версии WhoScored, попутно сведя к минимумы шансы Бакаева на попадание в старт. Зелимхану не помог даже удачный выход на замену в игре с «Локомотивом», когда ему хватило 10 минут, чтобы забить самому и ассистировать Ивану Сергееву.

И хотя в матче с «Ахматом» Бакаев получил уже в три раза больше игрового времени, вряд ли улучшил своё положение. За полчаса он 16 раз коснулся мяча, выиграл две верховые дуэли и один раз совершил отбор, но слишком много ошибался в передачах — из девяти пасов лишь два достигли партнёров. Совпадение ли, что за этот отрезок «Зенит» создал лишь один опасный момент (Вендел нашёл в штрафной Малкома) и не нанёс ни одного удара в створ ворот Гиорги Шелии. Конечно, можно частично объяснить это тем фактом, что больше половины тайма петербуржцы играли в меньшинстве и к концу заметно «наелись», но сам свежий Зелимхан не сумел сделать ничего, чтобы это изменить.

Примечательно, что во встрече с «Ахматом» Бакаев вышел на поле вместо Клаудиньо, чья травма вполне может помочь ему впервые появиться в стартовом составе и обратить на себя внимание Семака. По предварительным подсчётам, бразилец не сможет принять участие в ближайших четырёх-пяти матчах «Зенита», и именно этот период может стать архиважным для Зелимхана в контексте его карьеры в петербургском клубе.

Несомненно, даже отсутствие бразильца не может гарантировать россиянину место в основе. Хотя бы по той причине, что он не является заменой «по позиции». Хотя номинально Клаудиньо исполнял функции крайнего полузащитника в тройке, при этом очень часто смещался в центр и выступал в роли плеймейкера. А Бакаев в таком качестве использовался не так часто. Он славится своими скоростью и дриблингом и лучше всего смотрится на пространстве. А в условиях предельной плотности далеко не так эффективен. Кроме того, против «Зенита» в основном действуют низким блоком, следовательно, большинство атак превращаются в позиционные. И в этой ситуации ему ещё сложнее проявить себя.

Кроме того, Мостовой по-прежнему остаётся в строю, является «чистокровным» левым вингером и пока смотрится более впечатляюще. Да, яркое появление Бакаева со скамейки в концовке встречи с «Локомотивом» могло кого-то ввести в заблуждение, но необходимо помнить, в каком состоянии пребывали железнодорожники в этот момент. Они уже успели лишиться Максима Ненахова из-за травмы, а после третьего гола окончательно поплыли. Впоследствии Дмитрий Баринов практически подарил «Зениту» право на 11-метровый, который и реализовал Бакаев.

Есть вероятность, что в противостоянии с ЦСКА Семак всё же попробует удивить противников и создаст на фланге связку Бакаев — Мостовой, но верится в это с трудом. Скорее всего, новобранец сине-бело-голубых вновь останется на лавке, а в качестве сменщика Клаудиньо предстанет либо Александр Ерохин, либо номинальный левый защитник Дуглас Сантос. Идеальным кандидатом на замену бразильцу был бы Далер Кузяев, но и он сейчас восстанавливается от повреждения. Однако даже если в пятом туре дебютный выход Зелимхана в старте не состоится, до сентября у него скорее всего будет возможность оказаться на поле с первых минут. Остаток месяца «Зенит» будет экзаменовать аутсайдеров — «Торпедо» и «Урал», и именно в матчах с такими оппонентами логичнее всего экспериментировать с составом и проверять ближайший резерв.

И пусть по выздоровлении Клаудиньо с вероятностью 99,9% вернёт себе утраченные позиции, за этот период времени Бакаев может не только наладить взаимопонимание с партнёрами и «набить» статистику, но и создать себе определённый плацдарм на будущее. Несмотря на недавние успехи, Мостового нельзя назвать незаменимым игроком «Зенита», следовательно, каждое неудачное выступление Андрея и успешное — Зелимхана способно привести к рокировкам.