военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак: было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах в команде перед пятым туром Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Семак: было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты. Конечно, кадровые проблемы есть всегда. Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила и пока они не создают нам проблем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он также заявил, что есть вариант, при котором Кассьерра и Сергеев могут играть вместе, однако пока непонятно, насколько необходима эта связка. Семак выразил сожаление о потере Клаудиньо, но отметил, что это возможность для других игроков.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что «Зенит» занимал бы место в первой семёрке Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить