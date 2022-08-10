Семак: было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах в команде перед пятым туром Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты. Конечно, кадровые проблемы есть всегда. Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила и пока они не создают нам проблем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он также заявил, что есть вариант, при котором Кассьерра и Сергеев могут играть вместе, однако пока непонятно, насколько необходима эта связка. Семак выразил сожаление о потере Клаудиньо, но отметил, что это возможность для других игроков.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что «Зенит» занимал бы место в первой семёрке Серии А.