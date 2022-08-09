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Каррера считает, что «Зенит» входил бы в семёрку лучших Серии А

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что «Зенит» занимал бы место в первой семёрке серии А.
Каррера считает, что «Зенит» входил бы в семёрку лучших Серии А
  • РИА Новости

«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее Каррера прокомментировал игру «Спартака» на старте нового сезона РПЛ.

 

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