Каррера считает, что «Зенит» входил бы в семёрку лучших Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что «Зенит» занимал бы место в первой семёрке серии А.

«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее Каррера прокомментировал игру «Спартака» на старте нового сезона РПЛ.