Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру московской команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Абаскаль делает хорошую работу, игра радует глаз — отличный атакующий футбол и заслуженное первое место. «Спартак», безусловно, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью», — приводит слова Карреры Sport24.

Испанец Гильермо Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять очков) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее Каррера высказался о травме полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.