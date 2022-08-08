Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о травме полузащитника Виктора Мозеса.

«Травма Виктора Мозеса — серьёзная потеря для «Спартака». Мне жаль, что так случилось. Виктор был ключевым игроком», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что отсутствие защитника Виктора Мозеса повлияет на столичный клуб.