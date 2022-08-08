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Кавазашвили: травма Мозеса — сильная потеря для «Спартака»

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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что отсутствие защитника Виктора Мозеса повлияет на столичный клуб.
Кавазашвили: травма Мозеса — сильная потеря для «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Травма Мозеса — сильная потеря для «Спартака». Его отсутствие будет очень заметно для команды. Это замечательный футболист, который занимает все те позиции, на которых бывают сложности у красно-белых во время чемпионата, он универсальный игрок», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

По его словам, отсутствие защитника может повлиять на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку.

Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее сообщалось, что Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода.

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