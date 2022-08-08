Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес проведёт в больнице около шести месяцев.

«У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев», — передаёт пресс-служба клуба.

Напомним, что игрок получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

Ранее в «Спартаке» рассказали, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы.