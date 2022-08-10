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Федотов — о Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца в матче с ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями перед матчем пятого тура чемпионата России с «Зенитом».
Федотов — о Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца в матче с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Отсутствие Клаудиньо? Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит встречу между «Зенитом» и столичным ЦСКА.

Судьи на линиях — Роман Усачёв и Андрей Образко, резервный арбитр — Иван Абросимов. За VAR будут отвечать Евгений Турбин и Максим Гаврилин.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 17:00 мск.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее агент Гюнтера сообщил, что переход защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался.

 

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