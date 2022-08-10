Агент Гюнтера сообщил, что переход защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался», — цитирует Акана «Чемпионат».
В прошлом сезоне Серии А 26-летний немец провёл 27 матчей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее в «Насьонале» подтвердили, что трансфер Сосы в ЦСКА не состоится.