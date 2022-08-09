В «Насьонале» подтвердили, что трансфер Сосы в ЦСКА не состоится
- Legion-Media
«ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации. Встречное предложение, которое они нам сделали, мы уже отклонили», — приводит слова Фуэнтеса Sport890.
СМИ сообщали, что у ЦСКА имеются проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы.
20-летний футболист с февраля 2022 года выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля», за который провёл 19 матчей и отличился одной результативной передачей. За основную команду «Насьоналя» он сыграл один матч.
Ранее защитник ЦСКА Мойзес заявил, что планирует выучить русский язык, чтобы быстрее адаптироваться в команде.