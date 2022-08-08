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Sport24: ЦСКА имеет проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы

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Трансфер уругвайского защитника Хоакина Сосы в ЦСКА может не состояться.
Sport24: ЦСКА имеет проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

Переговоры по переходу центрального защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с санкциями, сообщает Sport24.

СМИ сообщали, что ЦСКА не выкупал у «Насьоналя» права на уругвайского футболиста.

20-летний футболист с февраля 2022 года выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля», за который провёл 19 матчей и отличился одной результативной передачей. За основную команду «Насьоналя» он сыграл один матч.

Ранее Фукс рассказал, когда вернётся в общую группу ЦСКА.

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