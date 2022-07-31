Metaratings: защитник «Локомотива» Ненахов выбыл на два месяца

Стал известен характер травмы защитника московского «Локомотива» Максима Ненахова.

23-летний футболист прошёл медобследование. У игрока повреждение голеностопа, восстановление может занять шесть-восемь недель, сообщает Metaratings.

Ненахов получил травму на 82-й минуте матча третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

Защитник в сезоне-2022/23 в двух матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в четвёртом туре 6 августа сыграет на выезде с «Краснодаром».

Ранее полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в матче с «Локомотивом».