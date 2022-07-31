Metaratings: защитник «Локомотива» Ненахов выбыл на два месяца
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23-летний футболист прошёл медобследование. У игрока повреждение голеностопа, восстановление может занять шесть-восемь недель, сообщает Metaratings.
Ненахов получил травму на 82-й минуте матча третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).
Защитник в сезоне-2022/23 в двух матчах РПЛ не отметился результативными действиями.
«Локомотив» в четвёртом туре 6 августа сыграет на выезде с «Краснодаром».
Ранее полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в матче с «Локомотивом».