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Бакаев — о первом официальном голе за «Зенит»: эмоции прекрасные, я счастлив

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Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою игру в матче третьего тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».
Бакаев — о первом официальном голе за «Зенит»: эмоции прекрасные, я счастлив
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Эмоции прекрасные, конечно. Я счастлив, Очень хотелось забить или просто совершить результативное действие — без разницы, голевой пас или гол, — потому что ответственность на меня давит. Я хочу результат, хочу помогать команде. Нужно и дальше продолжать забивать, отдавать и приносить пользу», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».

26-летний хавбек признался, что немного волновался перед исполнением 11-метрового удара.

«Когда бью пенальти, всегда пытаюсь убрать эмоции, давление, мысли о том, что могу не забить. Потому что подобные вещи в голове могут помешать», — добавил Бакаев.

Команда из Санкт-Петербурга разгромила на своём поле «Локомотив» (5:0). Бакаев отметился первым голом и дебютной результативной передачей в официальном матче за «Зенит». Полузащитник сборной России забил пенальти в компенсированное время.

Бакаев перешёл в летнее трансферное окно в «Зенит» из московского «Спартака».

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.

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