Бакаев — о первом официальном голе за «Зенит»: эмоции прекрасные, я счастлив
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«Эмоции прекрасные, конечно. Я счастлив, Очень хотелось забить или просто совершить результативное действие — без разницы, голевой пас или гол, — потому что ответственность на меня давит. Я хочу результат, хочу помогать команде. Нужно и дальше продолжать забивать, отдавать и приносить пользу», — цитирует Бакаева пресс-служба «Зенита».
26-летний хавбек признался, что немного волновался перед исполнением 11-метрового удара.
«Когда бью пенальти, всегда пытаюсь убрать эмоции, давление, мысли о том, что могу не забить. Потому что подобные вещи в голове могут помешать», — добавил Бакаев.
Команда из Санкт-Петербурга разгромила на своём поле «Локомотив» (5:0). Бакаев отметился первым голом и дебютной результативной передачей в официальном матче за «Зенит». Полузащитник сборной России забил пенальти в компенсированное время.
Бакаев перешёл в летнее трансферное окно в «Зенит» из московского «Спартака».
Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.